Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 310 человек

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 310, три человека погибли, передает иранское агентство IRIB со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 243 раненых и трех погибших.

По данным агентства Mehr, восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.