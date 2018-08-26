Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 310 человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 310, три человека погибли, передает иранское агентство IRIB со ссылкой на медиков.
По данным агентства Mehr, восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.
Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.