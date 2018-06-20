В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек, сообщила телекомпания NHK.

Уточняется, что среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. В эвакуационных пунктах остаются 1,7 тысячи жителей.

Как сообщили РИА Новости в российском Генконсульстве в Осаке, информации о пострадавших россиянах не поступала.

В понедельник утром в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Очаг залегал на глубине тринадцати километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибальной японской шкале.

За двое суток, истекших с момента землетрясения, в этом районе специалисты зафиксировали 35 афтершоковых толчков.

Без газа остались более ста тысяч семей, 110 тысяч домовладений остались без электричества. Землетрясение привело к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Часть линий метро и городских железных дорог начала открываться лишь спустя 12 часов после подземных толчков. На время запретили взлет и посадку самолетов в международном аэропорту Кансай.