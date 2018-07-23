На западе Ирана после землетрясения зафиксировали почти 170 афтершоков

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Около 170 афтершоков зафиксированы на территории Ирана после землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в воскресенье в провинции Керманшах, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу местного сейсмологического центра Фархада Нороузи.

Всего, по словам чиновника, в течение 16 часов после мощного землетрясения были зафиксированы 165 повторных толчков.

Ранее сообщалось, что четыре землетрясения за сутки произошли в Иране. Самым мощным из них стало третье землетрясение в провинции Керманшах магнитудой 5,9, которое ощущалось практически на всей ее территории. В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.