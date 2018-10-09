В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило две тысячи

Последствия землетрясения и цунами в районе города Палу на индонезийском острове Сулавеси

Последствия землетрясения и цунами в районе города Палу на индонезийском острове Сулавеси

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясений и цунами в Индонезии увеличилось до 2010 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее сообщалось о 1944 погибших и примерно 5 тысячах пропавших без вести. Также сообщалось, что спасательные службы Индонезии прекратят поиски тел погибших в четверг.

"Все тела были массово захоронены", — сообщил Нугрохо на брифинге во вторник. Он добавил, что более 83 тысяч человек укрываются во временных убежищах, более 67 тысяч жилых домов подверглись разрушению. Около 11 тысяч человек получили ранения в результате разгула стихии, заявил Нугрохо.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). Как ожидается, в четверг местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать гражданские самолеты.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.