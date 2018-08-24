Остров Ломбок в Индонезии потеряет сто тысяч туристов из-за землетрясений

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Индонезийский остров Ломбок потеряет около 100 тысяч туристов в этом году из-за серии мощных землетрясений, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министра туризма страны Арифа Яхью.

"Я ожидаю сокращения туристов на острове Ломбок, которое будет происходить по той же схеме, что и на Бали. Ломбок начнет восстанавливаться в начале сентября, процесс восстановления займет полгода", — заявил Яхья.

По словам министра, индонезийский остров Бали за полгода после извержения вулкана Агунг потерял миллион туристов. Он добавил, что ежегодно Бали принимает около шести миллионов туристов, Ломбок — один миллион.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Ломбок в минувшее воскресенье. Также 5 августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. По последним данным, число погибших в результате двух землетрясений на острове Ломбок увеличилось до 555 человек.