Число погибших при землетрясении в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее на прошлой неделе, возросло по меньшей мере до 80 человек, сообщает новозеландское радио Radio New Zealand со ссылкой на данные Красного Креста.

На прошлой неделе в Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 30 человек.

Как сообщил губернатор пострадавшей от землетрясения провинции Хела Филип Ундиалу, местным властям удалось добраться до наиболее удаленных районов.

Накануне на территории Папуа-Новой Гвинеи были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0.

Как сообщил Ундиалу, мощные афтершоки могли усугубить ситуацию в пострадавших от стихии районах и привести к новым жертвам.

