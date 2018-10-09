Число жертв землетрясения у берегов Гаити возросло до 15, сообщают СМИ

Дом, разрушенный в результате стихийного бедствия в Гаити. Архивное фото

Дом, разрушенный в результате стихийного бедствия в Гаити. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу у берегов Гаити, возросло до 15, ранены 333, сообщает местный новостной интернет-портал Haiti Libre со ссылкой на Управление по гражданской защите Гаити.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 170 раненных.

"Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 октября 2018 года, на сегодняшний день возросло до 15 человек… По меньшей мере 333 человека ранены и отправлены в медицинские центры", — говорится в заявлении Управления.

Отмечается, что в результате землетрясения были разрушены более 7 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.