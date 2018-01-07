СМИ сообщили, что число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 50

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в иранской провинции Керманшах на западе страны увеличилось до 51 человека, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя местной администрации.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу днем, его эпицентр находился в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах). Ранее сообщалось более чем о 20 пострадавших.

Как заявил агентству глава службы управления по кризисным ситуациям провинции Реза Махмудиан, в результате землетрясения пострадал 41 человек из города Касре-Ширин, еще девять – из города Гилан-э-Герб.