СМИ сообщили о пострадавших при землетрясении у афгано-пакистанской границы

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в среду утром в соседнем Афганистане, сообщает телеканал Geo TV.

По данным телеканала, подземные толчки ощущались жителями всех крупных городов Пакистана, включая Исламабад и Карачи. В провинции Белуджистан на западе страны обрушилась крыша одного из частных жилых домов, в результате чего погибла малолетняя девочка, еще 10 членов ее семьи получили ранения.

В приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана не менее 10 человек пострадали в давке при эвакуации одного из правительственных учреждений.

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Подземные толчки были зарегистрированы в 10.59 по местному времени (08.59 мск) в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров. Данные о погибших и пострадавших из самого Афганистана пока не поступали.