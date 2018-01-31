СМИ сообщили о пострадавших при землетрясении у афгано-пакистанской границы

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в среду утром в соседнем Афганистане, сообщает телеканал Geo TV.
В приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана не менее 10 человек пострадали в давке при эвакуации одного из правительственных учреждений.
#Earthquake in various parts of #Pakistan recorded to be 6.1 in magnitude — School rubble's down in #Quetta— Quetta (@QuettaTweets) 31 января 2018 г.
Prayers for Victims! pic.twitter.com/B8I7kSrXkM
Подземные толчки были зарегистрированы в 10.59 по местному времени (08.59 мск) в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров. Данные о погибших и пострадавших из самого Афганистана пока не поступали.