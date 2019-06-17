В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Первоначально сейсмологический центр сообщил о том, что магнитуда составила 5,8, а очаг находился на глубине 5 километров, однако через некоторое время данные были скорректированы. В 23.09 (18.09 мск) сейсмологи зарегистрировали афтершок магнитудой 3,6.