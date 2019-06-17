В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск).
Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Первоначально сейсмологический центр сообщил о том, что магнитуда составила 5,8, а очаг находился на глубине 5 километров, однако через некоторое время данные были скорректированы. В 23.09 (18.09 мск) сейсмологи зарегистрировали афтершок магнитудой 3,6.
Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).