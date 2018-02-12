На Тайване завершили поисковую операцию после землетрясения

ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Власти уезда Хуалянь на северо-востоке Тайваня, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение, прекратили поисково-спасательную операцию, по последним данным жертвами трагедии стали 16 человек, 285 пострадали, при этом один человек все еще считается пропавшим без вести, говорится в сводках центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Власти уезда сообщили в воскресенье вечером, что поисково-спасательная операция продолжалась более 100 часов безостановочно, в ней принимали участие военные, медики, спасатели, пожарные, полицейские, волонтеры, поисковые собаки. Операция была прекращена после того, как семьи жертв дали на это свое согласие.

По данным местных властей, сумма пожертвований в адрес уезда Хаулянь составила более 20 миллионов долларов. При этом по оценкам властей, на восстановительные работы и расселение людей, лишившихся жилья понадобится, в четыре раза больше средств.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.