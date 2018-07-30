В Индонезии более 500 человек оказались заблокированы из-за землетрясения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 500 пеших туристов оказались заблокированными на склонах горы Ринджани из-за схода оползней, возникших после землетрясения магнитудой 6,4, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу национального парка на острове Ломбок.

"В ловушке оказались 560 человек", — сказал он.

После землетрясения маршруты для туристов на горе были закрыты в связи с опасностью образования новых оползней. Как отмечает агентство, в район предполагаемого нахождения туристов направлены команды спасателей и вертолеты.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек.