Межгосударственные отношения России и Молдавии

Дипломатические отношения между Россией и Молдавией установлены 6 апреля 1992 года. Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов.
13 мая 2002 года вступил в силу базовый Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет.
13 мая 2002 года вступил в силу базовый Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. Находившаяся у власти Демократическая партия проводила ярко выраженную антироссийскую политику. Был введен запрет на поездки членов молдавского парламента и правительства в РФ. Правительство Молдавии также предприняло череду антироссийских мер, среди которых высылка российских дипломатов из республики, журналистов, общественных деятелей и артистов, объявление persona non grata вице-премьера России Дмитрия Рогозина. В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии на неопределенный срок отозвало посла республики в России для консультаций (он вернулся к работе в марте 2018 года). 2 января 2018 года в парламенте Молдавии была зарегистрирована инициатива о выходе Молдавии из СНГ. 10 января спикер Андриан Канду подписал закон о запрете ретрансляции российских новостей, а 14 января он же обещал выставить России многомиллиардный счет за "оккупацию" Приднестровья. В марте Кишинев присоединился к антироссийской акции Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери и объявил о высылке трех российских дипломатов.
В июне 2019 года пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна получила новое правительство. В июле в Молдавии был отмене запрет на поездки в Россию членов парламента и правительства.
Президент Молдавии Игорь Додон неоднократно заявлял о намерении восстановить стратегические отношения с Россией, однако его полномочия ограничены конституцией. Предыдущие правительство и парламент блокировали большинство инициатив президента.
В январе 2017 года Игорь Додон посетил Россию с визитом. Визит в Москву стал первой зарубежной поездкой Додона, переговоров на таком высоком уровне между странами не было с 2009 года.
В марте Игорь Додон принял участие в бизнес-форуме "Россия – Молдавия: новые точки роста" в Москве. В Кремле также прошли переговоры Владимира Путина и Игоря Додона.
14 мая 2018 года Владимир Путин и Игорь Додон приняли участие расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, где Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС. После заседания они провели отдельную встречу.
31 октября президент Молдавии Игорь Додон посетил Россию с официальным визитом.
В ходе визита в ноябре президент Молдавии Игорь Додон встретился с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, выступил на пленарном заседании Госдумы, а также принял участие в работе молдавско-российского экономического совета. В рамках поездки Игорь Додон также встретился с соотечественниками в Москве и Санкт-Петербурге.
29 мая 2019 года Владимир Путин и Игорь Додон провели встречу "на полях" саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане (Казахстан).
21 июня в Минске прошла встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Молдавии Игоря Додона.
24 июня спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак посетил с рабочим визитом Молдавию, где провел переговоры с президентом республики Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Майей Санду.
27 июня Москву с рабочим визитом посетила делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаный. Состоялись встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. В ходе визита Зинаида Гречаный также выступила на пленарном заседании Государственной думы.
17 июля президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву с кратким рабочим визитом.
Состоялась встреча с вице-премьером Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждался газовый вопрос.
24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Кишинев для участия в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Состоялась встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном.
В ходе торжественных мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году.
2 сентября президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись встречи с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит Межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в Москве в ноябре 2016 года. В 2019 году Россия и Молдавия договорились о возобновлении работы межправкомиссии, ее первое заседание состоится 19 сентября.
Экономические отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились после ратификации парламентом Молдавии соглашения об ассоциации с ЕС. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдавией с 2012 года по 2017 год уменьшился в два раза: если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики Молдавии, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 миллиарда долларов), то в 2017 году – уже только 11,3% (0,74 миллиарда долларов).
С 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт в РФ ряда молдавских товаров: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. В конце июня правительство России продлило до конца 2019 года нулевые пошлины.
В 2018 года объем внешней торговли России и Молдавии составил 1,56 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов, импорт – 355,5 миллиона долларов.
По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 818,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 635,5 миллиона долларов и импорт – 182,6 миллиона долларов.
По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 818,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 635,5 миллиона долларов и импорт – 182,6 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др.
В сентябре 2018 года в Кишиневе прошел первый молдавско-российский экономический форум. В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов двух стран. По итогам форума стороны подписали семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов.
Второй молдавско-российского экономический форум, пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.
Россия на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в молдавскую экономику, общая сумма инвестиций составляет порядка 800 миллионов долларов. Основными сферами выступают энергетическая, винодельческая и перерабатывающая отрасли.
Россия и Молдавия ведут активный диалог по миграционной проблематике. В 2017 году Москва и Кишинев объявили об амнистии для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России, которым воспользовались примерно 30 тысяч человек. 3 декабря 2018 года МВД РФ вновь объявило о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии. Нарушители могли выехать в Молдавию без привлечения к административной ответственности с 1 января по 24 февраля 2019 года.
По данным администрации президента Молдавии на начало 2019 года, в России временно проживали 357 тысяч граждан Молдавии, находившиеся на официальном учете. Реальное их количество в России значительно больше.
По данным Национального банка Молдавии, в 2018 году в общем объеме переводов из-за границы в Молдавию по-прежнему лидировала Россия с долей в 27,1%.
Между странами поддерживается гуманитарное сотрудничество. В феврале 2009 года в Кишиневе открылся Центр науки и культуры Российской Федерации.
Свой вклад в развитие исторических традиций и духовной близости народов двух стран вносит российская община, которой оказывается всесторонняя помощь в вопросах обеспечения высшего и среднего образования (стипендии, стажировки преподавателей, олимпиады), изучения русского языка в школах.
2019 год объявлен Годом Молдавии в России, а 2020 год – Годом России в Молдавии.
В тоже время в России обеспокоены принятым 4 июня 2018 года решением Конституционного суда Молдавии о пересмотре закона, закрепляющего за русским языком статус языка межнационального общения в стране. Речь идет, в частности, о прекращении перевода на русский язык принимаемых законов, отмены права граждан обращаться на нем в органы власти.
Осложнившаяся в предшествующие годы ситуация в приднестровском урегулировании, продолжающиеся попытки оказать экономическое давление на Приднестровье, проблемы, испытываемые российским бизнесом при работе там, рассматриваются как дестабилизирующие факторы, негативно отражающиеся на социальном положении 180 тысяч российских граждан в регионе.
Сознавая свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Россия выступает за эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит решающий вклад в обеспечение стабильности в регионе.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия). По его итогам был подписан Римский протокол, закрепляющий ряд договоренностей и обязательств сторон. Следующее заседание формата "5+2" состоится 8-10 октября 2019 года в Братиславе (Словакия).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников