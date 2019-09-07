Межгосударственные отношения России и Молдавии

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016



13 мая 2002 года вступил в силу базовый Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа Дипломатические отношения между Россией и Молдавией установлены 6 апреля 1992 года. Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов.13 мая 2002 года вступил в силу базовый Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет

В июне 2019 года пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство , страна получила новое правительство. В июле в Молдавии был отмене запрет на поездки в Россию членов парламента и правительства.

В марте Игорь Додон принял участие в бизнес-форуме "Россия – Молдавия: новые точки роста" в Москве. В Кремле также прошли переговоры Владимира Путина и Игоря Додона.

31 октября президент Молдавии Игорь Додон посетил Россию с официальным визитом.

Президент Молдавии Игорь Додон присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 14 июня в Москве, также он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу 15 июля

29 мая 2019 года Владимир Путин и Игорь Додон провели встречу "на полях" саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане (Казахстан).

21 июня в Минске прошла встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Молдавии Игоря Додона.

24 июня спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак посетил с рабочим визитом Молдавию, где провел переговоры с президентом республики Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Майей Санду.

17 июля президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву с кратким рабочим визитом.

Состоялась встреча с вице-премьером Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждался газовый вопрос

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Кишинев для участия в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Состоялась встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В ходе торжественных мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году

2 сентября президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись встречи с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером

Экономические отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились после ратификации парламентом Молдавии соглашения об ассоциации с ЕС. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдавией с 2012 года по 2017 год уменьшился в два раза : если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики Молдавии, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 миллиарда долларов), то в 2017 году – уже только 11,3% (0,74 миллиарда долларов).



По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 818,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 635,5 миллиона долларов и импорт – 182,6 миллиона долларов. В 2018 года объем внешней торговли России и Молдавии составил 1,56 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов, импорт – 355,5 миллиона долларов.По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 818,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 635,5 миллиона долларов и импорт – 182,6 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др.

В сентябре 2018 года в Кишиневе прошел первый молдавско-российский экономический форум. В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов двух стран. По итогам форума стороны подписали семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов.

Россия на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в молдавскую экономику , общая сумма инвестиций составляет порядка 800 миллионов долларов. Основными сферами выступают энергетическая, винодельческая и перерабатывающая отрасли.

Россия и Молдавия ведут активный диалог по миграционной проблематике. В 2017 году Москва и Кишинев объявили об амнистии для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России, которым воспользовались примерно 30 тысяч человек. 3 декабря 2018 года МВД РФ вновь объявило о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии. Нарушители могли выехать в Молдавию без привлечения к административной ответственности с 1 января по 24 февраля 2019 года.

По данным администрации президента Молдавии на начало 2019 года, в России временно проживали 357 тысяч граждан Молдавии , находившиеся на официальном учете. Реальное их количество в России значительно больше.

По данным Национального банка Молдавии, в 2018 году в общем объеме переводов из-за границы в Молдавию по-прежнему лидировала Россия с долей в 27,1%

Свой вклад в развитие исторических традиций и духовной близости народов двух стран вносит российская община, которой оказывается всесторонняя помощь в вопросах обеспечения высшего и среднего образования (стипендии, стажировки преподавателей, олимпиады), изучения русского языка в школах.

2019 год объявлен Годом Молдавии в России, а 2020 год – Годом России в Молдавии

В тоже время в России обеспокоены принятым 4 июня 2018 года решением Конституционного суда Молдавии о пересмотре закона, закрепляющего за русским языком статус языка межнационального общения в стране. Речь идет, в частности, о прекращении перевода на русский язык принимаемых законов, отмены права граждан обращаться на нем в органы власти.

Осложнившаяся в предшествующие годы ситуация в приднестровском урегулировании, продолжающиеся попытки оказать экономическое давление на Приднестровье, проблемы, испытываемые российским бизнесом при работе там, рассматриваются как дестабилизирующие факторы, негативно отражающиеся на социальном положении 180 тысяч российских граждан в регионе.

Сознавая свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Россия выступает за эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит решающий вклад в обеспечение стабильности в регионе.