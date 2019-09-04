Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:18Z
https://ria.ru/20190904/1558276605.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155821/42/1558214227_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_ace4a9167f3b3c24d71021b27528b73b.jpg
РИА Новости

Кишинев не ждет от заседания формата "5+2" в Братиславе серьезных решений

10:54 04.09.2019 (обновлено: 11:18 04.09.2019)
189
© Sputnik / Miroslav RotariЗаместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Василий Шова заявил в интервью РИА Новости, что не ждет от участников заседания в формате "5+2" в Братиславе серьезных решений.
Заседание формата "5+2" состоится 8-10 октября в Братиславе.
"Я не жду от этого заседания каких-то серьезных решений, ориентированных на решение глобальных вопросов. Политическая ситуация в Кишиневе не так давно поменялась, пока нет серьезных значительных изменений, которые отразились бы на ситуации в переговорном процессе", - сказал Шова.
По его словам, повестка предыдущих заседаний почти выполнена, поэтому сейчас необходимо решить, чем заниматься дальше.
"Коллеги из Тирасполя хотят решения вопросов социально-экономического характера... Мы в Кишиневе не против, но хотим, чтобы создали еще одну рабочую группу по укреплению мер доверия в военной сфере, потому что эта проблематика часто вызывает эмоции. Я думаю, что прогресс будет больше, если мы будем более комплексно смотреть на эти вопросы, нужно пытаться широко раскрыть повестку дня", - добавил вице-премьер.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
29 июля, 16:44РИА Новости
Додон назвал условие решения конфликта в Приднестровье
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью >>
100310
Обсудить 0
Василий ШоваМолдавияБратиславаВ мире
Рекомендуем
Празднование дня независимости ПМР на Площади Суворова
Власти Молдавии создадут концепцию решения приднестровского конфликта
РИА
Новости
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Лента
новостей
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай призвал США создать честные условия для бизнеса
Флаги ЕС
Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России
Встреча контактной группы по Украине в Минске
В Минске приступили к работе подгруппы по Донбассу
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Василий Шова: Кишинев зависит от Киева в вопросах поставок российского газа
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Посол Индии в России оценил позиции двух стран по Кашмиру
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Гражданин США Пол Уилан в суде
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
Робота Skybot F-850
В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Иван Ярыгин на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
Лента новостейМолния