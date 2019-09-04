Кишинев не ждет от заседания формата "5+2" в Братиславе серьезных решений

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Василий Шова заявил в интервью РИА Новости, что не ждет от участников заседания в формате "5+2" в Братиславе серьезных решений.

Заседание формата "5+2" состоится 8-10 октября в Братиславе.

"Я не жду от этого заседания каких-то серьезных решений, ориентированных на решение глобальных вопросов. Политическая ситуация в Кишиневе не так давно поменялась, пока нет серьезных значительных изменений, которые отразились бы на ситуации в переговорном процессе", - сказал Шова.

По его словам, повестка предыдущих заседаний почти выполнена, поэтому сейчас необходимо решить, чем заниматься дальше.

"Коллеги из Тирасполя хотят решения вопросов социально-экономического характера... Мы в Кишиневе не против, но хотим, чтобы создали еще одну рабочую группу по укреплению мер доверия в военной сфере, потому что эта проблематика часто вызывает эмоции. Я думаю, что прогресс будет больше, если мы будем более комплексно смотреть на эти вопросы, нужно пытаться широко раскрыть повестку дня", - добавил вице-премьер.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.