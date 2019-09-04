Василий Шова: Кишинев зависит от Киева в вопросах поставок российского газа

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции и сопредседатель Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Василий Шова в интервью РИА Новости рассказал о разморозке двусторонних отношений с Россией на уровне правительств после трехлетнего застоя, о ситуации с поставками газа в республику, а также о планах в отношении Приднестровья.

— В этом году в сентябре впервые за три года состоится полноформатное заседание молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. По сути отношения на уровне правительств до этого были заморожены. Какие вопросы необходимо решить в первую очередь?

— Около трех лет назад в декабре 2016 года состоялось последнее заседание молдавско-российской межправкомиссии, но на этом все и остановилось. В июле этого года, надеясь на выстраивание положительной динамики, мы договорились, что нужно ускорить процесс налаживания отношений. Предварительно условились, что 18-19 сентября пройдет заседание межправкомиссии здесь, в Кишиневе, а 20-21 сентября у нас планируется второй Молдавско-российский экономический форум.

Безусловно, главный приоритет в повестке дня — это вопросы торгово-экономического характера, у нас есть много различного рода инициатив по этому поводу, но нам нужно исходить из практических соображений. У нас есть вопросы, связанные с допуском на российский рынок различных молдавских компаний, не у всех есть такая возможность, потому что после 2014 года Россией были введены определенные ограничения. В этом году были временно отменены пошлины для некоторых товарных позиций, часть компаний допущена на рынок, наметился рост внешней торговли между Молдавией и Россией, но нужно прийти к решению о снятии всех ограничений, чтобы рынок определял уровень сотрудничества экономических агентов.

У нас есть вопросы транзита. Благодаря России сняты некоторые ограничения на транзит молдавских товаров через Украину, но нужно обсуждать дальнейшую поставку молдавских товаров на рынки Казахстана, Киргизии и других стран через Российскую Федерацию. Есть вопросы транспортного характера, то есть тем для обсуждения много.

Радует, что в заседании межправкомиссии будут принимать участие и представители Приднестровья в качестве наблюдателей, они тоже выдвинули ряд вопросов для обсуждения. Мы постараемся в комплексе обсудить все вопросы, в том числе и региональное сотрудничество, чтобы придать импульс нашим отношениям. Тогда и в Кишиневе, и, надеюсь, в Москве, это будет воспринято как выход из трехлетнего застоя.

Есть ощущение, что все сразу наваливается, потому что в течение трех лет накопилось очень много вопросов. А сейчас нужно в короткие сроки определить, что в каком порядке решать. Я надеюсь, что при наличии желания с обеих сторон двигаться вперед и принимать практические решения, это пойдет на пользу и Молдавии, и России, позволит разблокировать в полном объеме наши двусторонние торгово-экономические отношения.

— Существует серьезная проблема в связи с тем, что истекает срок контракта на поставку газа. Будет ли подниматься этот вопрос на заседании межправкомиссии, и не планирует ли Молдавия заключить многолетний контракт?

— Газовые отношения — это один из главных вопросов. Накануне в Москве были с рабочим визитом президент Игорь Додон и министр экономики Вадим Брынзан, они встречались с руководством "Газпром" и с вице-премьером Дмитрием Козаком, чтобы найти решение, которое позволило бы экономике республики находиться в более стабильном положении. На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились.

Сейчас рассматривается несколько вариантов решения этого вопроса. Предварительные консультации с нашими российскими коллегами показывают, что мы находимся в определенной зависимости от Украины. Если будет достигнуто соглашение между Россией и Украиной по вопросу транзита газа, то мы могли бы рассчитывать на долгосрочный проект. Если до конца года не будет найдено консенсуса, то необходимо договориться хотя бы о продлении действующего контракта. В любом случае, я думаю, что политики найдут решение. В ближайшее время в Москву отправятся наш президент, а также премьер Майя Санду. Безусловно, они будут говорить о выстраивании долгосрочных отношений в вопросах экономического сотрудничества, в том числе и в вопросах поставок газа.

— Вице-премьер России Дмитрий Козак во время визита в Кишинев заявил о важности того, чтобы в рамках межправкомиссии были сняты "барьеры, которые есть или намечаются". О каких барьерах идет речь на сегодняшний день?

— Я думаю, что эта формулировка связана с тем, что мы хотим найти уникальный выход из ситуации, когда у Молдавии есть соглашение о свободной торговле с СНГ и соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Специалисты говорят, что на 80% параметры этих соглашений совпадают, и Молдавия может использовать ситуацию, чтобы быть открытой для Востока и для Запада. Но есть некоторые моменты, особенно в области стандартов качества продовольственных товаров, где требования сторон отличаются друг от друга. Необходимо выделить отдельно те вопросы, в которых нет ясности, чтобы специалисты проработали их отдельно и нашли решение, в том числе, чтобы Россия могла избежать реэкспорта товаров через Молдавию. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы подобных негативных прецедентов не было.

Также иногда бывает, что какие-то не очень продуманные политические выражения потом начинают оказывать влияние на экономическую ситуацию. Учитывая, что в Кишиневе ранее все было не очень гладко, сегодня необходимо решать многие вопросы. Главное, что мы наметили динамику в позитивном ключе. Потребуется встречаться не раз в год, а чаще, значит, будем проводить заседания чаще. Мне кажется, что самое главное при попытке найти решения в экономической области — не привносить политические оттенки и не руководствоваться прошлыми высказываниями и ошибками. Это не улучшит отношений между сторонами. Есть настрой правительства, парламента и президента двигаться вперед, сотрудничать и перейти на качественно новый уровень отношений Молдавии с Россией по всем направлениям.

— В качестве вице-премьера по реинтеграции страны вы говорили о том, что необходимо к 2020 году создать условия для того, чтобы формат "5+2" приступил к политическому урегулированию конфликта в Приднестровье. Что конкретно для этого необходимо предпринять?

— Этой проблеме уже более 25 лет, процесс переговоров прошел разные этапы, параллельно обсуждению мер по укреплению доверия между Кишиневом и Тирасполем шел процесс нахождения модели политического урегулирования. Но около десяти лет назад в переговорном процессе отошли от политической повестки дня. Все участники формата "5+2" понимают, что нельзя бесконечно продвигать проект укрепления мира и доверия, в определенный момент он начинает пересекаться с политикой, появляются вопросы разграничения статусных полномочий.

Мы намереваемся убедить наших партнеров в будущем году приступить к выстраиванию диалога по политической линии параллельно с развитием программы поддержания мира и доверия, это будет более продуктивный процесс. Формат "5+2" — это политический формат, мой коллега из Тирасполя Виталий Игнатьев, как и я, является политическим представителем, но при этом почти десять лет политический процесс в своей повестке формат "5+2" не рассматривал.

Мы признательны за недавнее высказывание (главы МИД РФ) Сергея Лаврова, который сказал, что нужно параллельно развивать диалог по перспективам политического урегулирования, сохраняя акцент на укреплении мер мира и доверия. Надо что-то менять, иначе мы будем пробуксовывать, и это придаст негативный оттенок всему формату "5+2". У нас есть полгода, чтобы подготовить подходы.

— Каким может быть политический путь урегулирования конфликта и рассматривается ли сегодня возможность федерализации республики?

— У нас были периоды, когда мы рассматривали автономный статус, общее государство, федеративную модель, пакетный подход. У Кишинева есть определенные задолженности, если так можно выразиться, перед международными партнерами за последние несколько лет, поскольку еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования. Они были разработаны, в ближайшее время мы намерены создать координационный механизм, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, чтобы мы вывели базовые параметры общего характера, которые можно было бы представить международным партнерам. Это будет еще одним дополнительным аргументом для восстановления процесса политического урегулирования приднестровского конфликта.

Нам нужно определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя в рамках общей модели урегулирования. Я считаю, что мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны особенности статусных полномочий, определять, какая будет выбрана модель. Короткое определение процесса урегулирования, к примеру, федерализация или автономия, невозможно, поскольку это сложный процесс.

— Представители российского МИДа выступили за то, чтобы заседания в формате "5+2" проводились на регулярной основе и, желательно, не меньше 5-6 раз в год. Возможно ли реализовать это на практике в нынешних условиях?

— Этот формат имеет свою историю. Были периоды, когда стороны встречались очень часто, были периоды, когда очень редко. Безусловно, встречи в формате "5+2" нужно проводить более часто и регулярно, но если мы будем обсуждать исключительно меры доверия, то частые встречи станут маловероятными. Если повестка дня будет носить комплексный характер, будет включать и политические аспекты, то это будет мотивировать встречаться чаще, чем 1-2 раза в год. Частота встреч формата "5+2" напрямую зависит от повестки, мы готовимся к тому, чтобы более широкая повестка этого формата встала во главу угла в следующем году.

— Следующее заседание в формате "5+2" планируется в Братиславе 8-10 октября. На прошлом заседании в Риме участники подписали протокол, предполагающий создание новой "дорожной карты", в которой будут указаны направления переговорного процесса. Будет ли обсуждаться эта тема в Словакии?

— "Дорожная карта" — это попытка посмотреть, чем заниматься дальше, тут начинаются различного рода интерпретации. Коллеги из Тирасполя хотят решения вопросов социально-экономического характера. Мы в Кишиневе не против, но хотим, чтобы создали еще одну рабочую группу по укреплению мер доверия в военной сфере, потому что эта проблематика часто вызывает эмоции. Есть предложение заняться вопросами банковской сферы. Я думаю, что прогресс будет больше, если мы будем более комплексно смотреть на эти вопросы, нужно пытаться широко раскрыть повестку дня.

Я не жду от этого заседания каких-то серьезных решений, ориентированных на решение глобальных вопросов. Политическая ситуация в Кишиневе не так давно поменялась, пока нет серьезных значительных изменений, которые отразились бы на ситуации в переговорном процессе.

— Премьер Молдавии Майя Санду сообщила во время визита в Брюссель, что новый кабмин будет настаивать на выводе российских войск с территории Приднестровья. Позиция Тирасполя по этому вопросу отличается. Не станет ли это причиной обострения конфликта?

— Я не думаю, что этот вопрос должен вызвать обострение ситуации. Нужно четко разграничивать миротворческую миссию и Оперативную группу российских войск (ОГРВ), которая занимается в том числе охраной складов с оружием. Никто не говорит о выводе миротворцев. Что касается, ОГРВ — не надо забывать, что Молдавия является нейтральным государством, и статус нейтралитета предусматривает определенные обязательства, по которым на территории страны не должно быть военных других стран.

В этой ситуации нас радует предложение министра обороны России Сергея Шойгу, который во время визита в Кишинев в конце августа выдвинул инициативу по реутилизации оружия на складах в Колбасне. Необходимо обсудить, как это сделать технически, что можно вывезти, а что придется уничтожать, но так, чтобы это не повредило ни людям, ни земле.

— Прежнее правительство предлагало заменить миротворческую миссию в Приднестровье на гражданскую. Как относится к этой идее новый кабинет министров?