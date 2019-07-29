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РИА Новости

Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

Вчера, 09:39
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года, сообщает Sputnik Молдова.
Теперь можно будет обсуждать вопросы двусторонней повестки, сказал президент республики Игорь Додон.
По его словам, запрет перестал действовать, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Москву.
"Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России", — отметил молдавский лидер.
Он также напомнил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил главу молдавского кабмина Майю Санду приехать с визитом.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
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Отношения между Москвой и Кишиневом носят напряженный характер, это связано с историческими факторами, а также Приднестровским конфликтом и так называемыми продуктовыми скандалами.
Ситуация немного улучшилась в 2016-м с приходом к власти Додона, однако уже спустя год разразился новый скандал, на этот раз дипломатический: Молдавия объявила персонами нон грата пять российских дипломатов. Ответ Москвы был зеркальным.
Молдавия переживает политический кризис, настроенному на сближение с Россией президенту противостоит прозападное правительство.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи в рамках ПМЭФ-2017. 2 июня 2017
30 января, 00:23
Межгосударственные отношения России и Молдавии
211106204
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Игорь ДодонМолдавияРоссияВ мире
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