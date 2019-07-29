Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года, сообщает В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года, сообщает Sputnik Молдова

Теперь можно будет обсуждать вопросы двусторонней повестки, сказал президент республики Игорь Додон.

По его словам, запрет перестал действовать, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Москву.

"Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России", — отметил молдавский лидер.

Он также напомнил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил главу молдавского кабмина Майю Санду приехать с визитом.

Отношения между Москвой и Кишиневом носят напряженный характер, это связано с историческими факторами, а также Приднестровским конфликтом и так называемыми продуктовыми скандалами.

Ситуация немного улучшилась в 2016-м с приходом к власти Додона, однако уже спустя год разразился новый скандал, на этот раз дипломатический: Молдавия объявила персонами нон грата пять российских дипломатов. Ответ Москвы был зеркальным.

Молдавия переживает политический кризис, настроенному на сближение с Россией президенту противостоит прозападное правительство.