Козак прибыл в Молдавию, где проведет встречи с руководством страны

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак находится с рабочим визитом в Молдавии, где проведет переговоры с президентом республики Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майей Санду, сообщил журналистам представитель российского чиновника Илья Джус.

"Козак прибыл с рабочей поездкой в республику Молдова. Запланированы его встречи с президентом Игорем Додоном, председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаной, премьер-министром Майей Санду",- сказал Джус.

В минувшую пятницу в Минске прошли переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Молдавии Игоря Додона. По словам источника в российской делегации, переговоры прошли конструктивно, страны имеют хороший шанс придать дополнительную динамику отношениям после политических изменений в Молдавии.

В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.