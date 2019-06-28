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РИА Новости

Россия продлила на полгода нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии

Вчера, 12:47
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России продлило на полгода - до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Заменить в приложении к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова" ... в сноске слова "до 30 июня 2019 года" словами "до 31 декабря 2019 года", - говорится в документе.
Эта сноска относилась к молдавским товарам, на ввоз которых в Россию пошлины временно обнулены с 1 января 2019 года. Это овощи фрукты, фруктовые и овощные консервы, виноград и винодельческая продукция.
Накануне о решении России продлить обнуление пошлин рассказал президент Молдавии Игорь Додон, отметив, что за первые пять месяцев льготного режима поставки из республики на российский рынок выросли на 50-70%.
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Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".
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