Додон поддержал решение России расширить список компаний-экспортеров

Ранее вице-председатель парламента Молдавии Александр Слусарь сообщил, что в ближайшее время будет пересмотрен список компаний, которые экспортируют товары в Россию.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.