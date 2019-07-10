Додон поддержал решение России расширить список компаний-экспортеров

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что представители РФ расширят список молдавских компаний, которые могут экспортировать товары на российский рынок.
Ранее вице-председатель парламента Молдавии Александр Слусарь сообщил, что в ближайшее время будет пересмотрен список компаний, которые экспортируют товары в Россию.
"Хорошая новость для молдавских экспортеров аграрной продукции! Благодаря нашим договоренностям с руководством РФ российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок РФ", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.