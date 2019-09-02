Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T13:14Z
https://ria.ru/20190902/1558159329.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/23/1555332392_0:45:2873:1661_1036x0_80_0_0_53a7a0fe37c0b0d2017feb3dd402a567.jpg
РИА Новости

Козак провел встречу с Додоном

13:14 02.09.2019
339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.
"В понедельник в Москве состоялась рабочая встреча специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрия Козака с президентом Республики Молдова Игорем Додоном", - сказал Джус.
Он уточнил, что встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере.
Ранее в понедельник Додон на своей странице в Facebook написал, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
14 августа, 18:47РИА Новости
Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией
По словам главы республики, в молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Додон отметил, что повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничество в сфере энергетики.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
19 июня 2018, 10:00РИА Новости
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населенияРейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения – в инфографике Ria.ru.
500013
Обсудить 0
Игорь ДодонДмитрий КозакМолдавияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон обсудил с главой "Газпрома" заключение новых газовых контрактов
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер Украины назвал приоритетную задачу нового правительства
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Руслан Рябошапка
Новый генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора
Владимир Зеленский
Зеленский поручил до 1 декабря принять закон о легализации игорного бизнеса
Газодобывающее предприятие на Украине
В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых американских пошлин
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Власти Мурманской области предложили вернуть молодежи полярные надбавки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи. 2 сентября 2019
Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следствие попросило арестовать еще одну фигурантку дела Абызова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06В Башкирии проверят, помогали ли соцслужбы семье, где был убит ребенок
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
Лента новостейМолния