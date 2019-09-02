Козак провел встречу с Додоном

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"В понедельник в Москве состоялась рабочая встреча специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрия Козака с президентом Республики Молдова Игорем Додоном", - сказал Джус.

Он уточнил, что встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере.

Ранее в понедельник Додон на своей странице в Facebook написал, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По словам главы республики, в молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Додон отметил, что повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничество в сфере энергетики.