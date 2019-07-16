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РИА Новости

Додон встретится в Москве с Козаком 17 июля

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон планирует 17 июля встретиться в Москве с вице-премьером России Дмитрием Козаком, в том числе для обсуждения газового вопроса.
Ранее Додон сообщал, что 17 июля отправится с кратким рабочим визитом в Москву.
"Мы приняли решение выдвинуть Вадима Чебана на пост главы Moldovagaz, сегодня он вылетел в Санкт-Петербург для общения с руководством "Газпрома", завтра он летит с мной в Москву, где мы запустим переговоры. И также будет встреча с вице-премьером Козаком, где мы обсудим и эту проблему, а также обсудим получение скидки на газ", - заявил Додон в эфире местного телеканала Accent TV.
По словам президента, задача состоит в том, чтобы получить скидку на газ на четыре месяца — с сентября по январь. Таким образом Россия окажет поддержку властям Молдавии и поможет не повышать тарифы для потребителей.
Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
10 июля, 15:29
Додон поддержал решение России расширить список компаний-экспортеров
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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Игорь ДодонДмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
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