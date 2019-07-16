Додон встретится в Москве с Козаком 17 июля

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон планирует 17 июля встретиться в Москве с вице-премьером России Дмитрием Козаком, в том числе для обсуждения газового вопроса.

Ранее Додон сообщал, что 17 июля отправится с кратким рабочим визитом в Москву.

"Мы приняли решение выдвинуть Вадима Чебана на пост главы Moldovagaz, сегодня он вылетел в Санкт-Петербург для общения с руководством "Газпрома", завтра он летит с мной в Москву, где мы запустим переговоры. И также будет встреча с вице-премьером Козаком, где мы обсудим и эту проблему, а также обсудим получение скидки на газ", - заявил Додон в эфире местного телеканала Accent TV

По словам президента, задача состоит в том, чтобы получить скидку на газ на четыре месяца — с сентября по январь. Таким образом Россия окажет поддержку властям Молдавии и поможет не повышать тарифы для потребителей.

Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.