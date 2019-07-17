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РИА Новости

Додон обсудил с Козаком предоставление Кишиневу скидки на газ

Вчера, 16:07
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© Фото : страница Игоря Додона в FacebookДмитрий Козак и Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Дмитрий Козак и Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© Фото : страница Игоря Додона в Facebook
КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился в Москве с вице-премьером Дмитрием Козаком и обсудил с ним возможность получения Кишиневом скидок на газ.
"Обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября‬. В ходе встречи представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана", - сообщил Додон после встречи на своей странице в Facebook.
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Президент поблагодарил руководство Российской Федерации за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок; выразил надежду на то, что в перспективе удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза
"Уделили внимание и текущим вопросам, в том числе проблеме выдачи разрешений на транспортные перевозки и расширение списка экономических агентов по поставкам консервной и винодельческой продукции", - добавил Додон.
Также он ознакомил российских коллег с планом основных мероприятий по подготовке и проведению второго молдаво-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.
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Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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Игорь ДодонДмитрий КозакМолдавияРоссияПолитика
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