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РИА Новости

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией

18:47 14.08.2019 (обновлено: 18:49 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. С 2017 года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в РФ. В этом году запрет был отменен, также Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.
"Заверил американского гостя в твердой позиции Кишинева по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.
Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития диалога между Молдавией и США. Додон отметил важность признания нового правительства и парламентского большинства республики со стороны американского руководства.
"В то же время сообщил конгрессмену о намерении совершить в сентябре нынешнего года визит в Нью-Йорк... В ходе поездки за океан планируется также проведение двусторонних встреч, в том числе с представителями администрации США", - отметил Додон.
Президент Молдавии Игорь Додон
30 июля, 20:51РИА Новости
Додон намерен настаивать на отмене запрета на трансляцию российских передач
Ранее президент сообщал, что в сентябре посетит США, чтобы выступить с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
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Игорь ДодонЕвросоюзМолдавияРоссияСШАВ мире
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