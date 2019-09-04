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РИА Новости

Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией

10:27 04.09.2019 (обновлено: 11:18 04.09.2019)
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© Sputnik / Miroslav RotariЗаместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Возобновление работы молдавско-российской межправкомисии станет концом застоя в экономических отношениях между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Василий Шова.
Сопредседатели молдавско-российской межправкомиссии Дмитрий Патрушев и Василий Шова во время июньской встречи в Кишиневе договорились, что первое заседание состоится в сентябре.
"Мы постараемся в комплексе обсудить все вопросы, в том числе и региональное сотрудничество, чтобы придать импульс нашим отношениям. Тогда и в Кишиневе, и, надеюсь, в Москве, это будет воспринято как выход из трехлетнего застоя", - сказал Шова.
По его словам, заседание состоится 19 сентября в Кишиневе, накануне молдавско-российского экономического форума. Темами для обсуждения станут вопросы торгово-экономического характера. Молдавия намерена в будущем добиться снятия всех ограничений на поставку молдавских товаров в РФ. Также Кишинев хочет обсудить вопрос транзита молдавской продукции через российскую территорию. Параллельно с этим будет поднят вопрос поставок российского газа в республику.
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"Есть ощущение, что все сразу наваливается, потому что в течение трех лет накопилось очень много вопросов. А сейчас нужно в короткие сроки определить, что в каком порядке решать", - объяснил вице-премьер.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году.
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