Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Возобновление работы молдавско-российской межправкомисии станет концом застоя в экономических отношениях между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Василий Шова.

Сопредседатели молдавско-российской межправкомиссии Дмитрий Патрушев и Василий Шова во время июньской встречи в Кишиневе договорились, что первое заседание состоится в сентябре.

"Мы постараемся в комплексе обсудить все вопросы, в том числе и региональное сотрудничество, чтобы придать импульс нашим отношениям. Тогда и в Кишиневе, и, надеюсь, в Москве, это будет воспринято как выход из трехлетнего застоя", - сказал Шова.

По его словам, заседание состоится 19 сентября в Кишиневе, накануне молдавско-российского экономического форума. Темами для обсуждения станут вопросы торгово-экономического характера. Молдавия намерена в будущем добиться снятия всех ограничений на поставку молдавских товаров в РФ. Также Кишинев хочет обсудить вопрос транзита молдавской продукции через российскую территорию. Параллельно с этим будет поднят вопрос поставок российского газа в республику.

"Есть ощущение, что все сразу наваливается, потому что в течение трех лет накопилось очень много вопросов. А сейчас нужно в короткие сроки определить, что в каком порядке решать", - объяснил вице-премьер.