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РИА Новости

Додон обсудил с главой "Газпрома" заключение новых газовых контрактов

17:01 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы заключения новых контрактов на поставку и транзит газа в республику.
"В ходе рабочего визита в Москву провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Обсудили вопросы, связанные с заключением новых контрактов на поставку газа в Молдову и его транзита по территории нашей страны после 1 января 2020 года, учитывая, что контракты, подписанные ранее между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз", истекают в конце 2019 года", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, также обсуждались перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, в частности, речь шла об условиях поставок российского газа в Молдавию и мерах, которые нужно принять, чтобы избежать повышения стоимости газа для потребителей в республике.
"Пригласил господина Миллера принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе. В эти же дни состоится заседание правления АО "Молдовагаз" и молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в связи с чем присутствие руководителя "Газпрома" в Кишиневе будет способствовать более предметному диалогу двух стран по важнейшим вопросам экономики и энергетики", - сообщил президент Молдавии.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
13:14РИА Новости
Козак провел встречу с Додоном
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
В понедельник Додон встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, с которым также, в частности, обсудил поставки российского газа в Молдавию и возможность предоставления скидки на газ. Ранее президент Молдавии направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
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МолдовагазИгорь ДодонАлексей МиллерГазпромДмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
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