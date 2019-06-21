Медведев провел переговоры с Додоном в Минске

21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном в Минске.

С российской стороны во встрече принял участие вице-премьер Дмитрий Козак.

Встреча Медведева с Додоном прошла через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.

В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. После нескольких дней противостояния Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду, после чего новый кабмин приступил к полноценной работе.

Додон заявил накануне, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство, неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС и Россией, половина - с Евросоюзом.