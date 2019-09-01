Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ниже приводится справочная информация по сделке.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза.

Согласно документу, долгосрочный план Ирана включает ограничения на все работы по обогащению урана и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в этой области в течение восьми лет.

СВПД предусматривает, что через 10 лет Иран приступит к поэтапному выводу из эксплуатации своих центрифуг типа ИР-1. В течение этого периода Иран будет поддерживать уранообогатительную мощность в Натанзе на уровне, не превышающем 5060 центрифуг ИР-1. Излишние центрифуги и инфраструктура, связанная с обогащением урана, в Натанзе должны храниться под непрерывным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран продолжит вести НИОКР таким образом, чтобы не осуществлялось накопление обогащенного урана. В течение десяти лет иранские НИОКР в области обогащения урана будут включать только центрифуги типов ИР-4, ИР-5, ИР-6 и ИР-8. Иран должен приступить к дальнейшим испытаниям 30 машин ИР-6 и ИР-8 через восемь с половиной лет.

Иран должен осуществлять свою деятельность, связанную с обогащением урана, включая НИОКР, исключительно на обогатительном объекте в Натанзе. Иран преобразует уранообогатительное предприятие Фордо в ядерный физический и технологический центр.

В течение 15 лет Иран будет поддерживать свои запасы урана с обогащением до 3,67% на уровне, не превышающем 300 килограммов. Избыточное количество урана должно продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран. Весь остающийся оксид урана с обогащением от 5% до 20% будет использован для производства топлива для Тегеранского исследовательского реактора (ТИР).

Иран перепроектирует и перестроит тяжеловодный реактор в Араке на основе согласованного концептуального проекта конструкции с использованием топлива с обогащением до 3,67%. Реконфигурация реактора должна исключить потенциальную возможность наработки в нем плутония оружейного качества. Реактор должен обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Все отработавшее ядерное топливо из Арака должно вывозиться за пределы Ирана в течение всего срока эксплуатации реактора.

В течение 15 лет Иран не будет сооружать дополнительных тяжеловодных ректоров или накапливать тяжелую воду. Все избыточные объемы тяжелой воды будут экспортироваться на международный рынок.

Иран должен вывозить все отработавшее ядерное топливо со всех будущих и имеющихся энергетических и исследовательских ядерных реакторов.

В течение 15 лет Иран должен заниматься переработкой отработавшего ядерного топлива или проводить НИОКР в этой области.

Согласно тексту СВПД , Иран дает разрешение МАГАТЭ осуществлять меры транспарентности, которые включают долгосрочное присутствие агентства в стране, мониторинг в течение 25 лет на всех иранских предприятиях по переработке урановой руды и производству уранового концентрата, наблюдения в течение 20 лет в отношении роторов и сильфонов центрифуг, использование одобренных и сертифицированных современных технологий МАГАТЭ и др.

20 июля 2015 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2231, одобряющую Совместный всеобъемлющий план действий.

15 декабря 2015 года внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ приняла резолюцию по Ирану, подготовленную "шестеркой" на основе российского проекта. Резолюция закрывает досье по "предполагаемым исследованиям" Тегерана военно-ядерной направленности, закладывает юридическую основу проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране на период реализации СВПД.

18 октября 2015 года СВПД в силу.

16 января 2016 года началась его практическая реализация . Это стало возможным благодаря докладу МАГАТЭ, подтверждающему, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с планом действий.

В частности, Иран сократил свои уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе до 5060 центрифуг и уровень обогащения урана до 3,67%, демонтировал все остальные центрифуги и связанную с ними инфраструктуру, поместив их на хранение под наблюдением МАГАТЭ. Запасы обогащенного до 5% урана сведены до уровня в 300 килограммов, а излишки вывезены в Россию. Иран также демонтировал активную зону недостроенного в Араке тяжеловодного реактора.

В ответ на реализацию Ираном данных мер в ядерной области последовала отмена всех действующих резолюций СБ ООН в отношении Ирана (часть ограничительных мер сохраняется, но они вводятся через отдельное приложение к резолюции СБ ООН 2231), целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также затрагивающих интересы третьих стран) и всех ограничительных мер со стороны ЕС.

Имелось в виду, что ограничения по линии СБ ООН на экспорт из Ирана всех вооружений и на поставки в Иран вооружений по семи категориям Регистра ООН обычных вооружений сохранятся до 2020 года. Вводился разрешительный порядок осуществления соответствующих поставок – после одобрения со стороны СБ ООН. Аналогичный механизм, но до 2023 года, должен действовать и в отношении поставок в Иран ракетных технологий.

До 2025 года будет функционировать специальный "канал поставок" в Иран товаров ядерного и двойного применения по соответствующим спискам Группы ядерных поставщиков.

Действие резолюции СБ ООН 2231 продлится до 2025 года, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета безопасности.

В рамках резолюции СБ ООН предусмотрен механизм возможного восстановления санкций в случае, если один из участников СВПД сочтет, что Иран не выполняет свои обязательства. Однако восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру , требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии СВПД.

С момента заключения и введение в действие СВПД МАГАТЭ ежеквартально подтверждало строгое выполнение Ираном своих обязательств, последний раз такое подтверждение было получено 31 мая 2019 года.

10 июня 2019 года генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что агентство продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях МАГАТЭ , не использовались в ненадлежащих целях, а также продолжает "проверку отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности в Иране".

Вместе с тем с приходом новой администрации США реализация СВПД столкнулась с серьезным вызовом. Президент США Дональд Трамп еще до своего избрания жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее , если соглашение не удастся "исправить".

13 октября 2017 года Трамп в ходе программного выступления по стратегии в отношении Ирана объявил, что не подтверждает конгрессу добросовестное соблюдение Ираном СВПД. Тегерану вменялись в вину его политика на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических, в понимании Вашингтона, групп, развитие баллистической ракетной программы и несоблюдение прав человека.

Используя приведенные обвинения в адрес Ирана в качестве аргументации, 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении всего "пакета" односторонних экстерриториальных антииранских санкций, которые отменялись Вашингтоном в рамках реализации договоренности, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном).

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

В декабре 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить СВПД . В своем докладе он дал оценку того, что решение США о выходе из СВПД и восстановление односторонних санкций против Ирана является серьезным вызовом, не способствующим достижению целей, поставленных СВПД и резолюцией 2231 (СБ ООН).

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, который наступает 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.

1 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой. В этот же день подтверждение о превышении Ираном потолка запасов низкообогащенного урана было получено от генерального директора МАГАТЭ.

В ответ США призвали Иран остановить весь процесс обогащения урана.

Гутерреш призвал Иран продолжить выполнять обязательства в рамках СВПД.

2 июля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран "немедленно" сократить запасы низкообогащенного урана.

3 июля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран призывает США сесть за стол переговоров и вернуться к исполнению ядерной сделки . По его словам, Иран останется приверженным ядерной сделке и будет на 100% следовать ей, как только другие участники договоренности сделают то же самое.

Россия последовательно выступает за сохранение реализации СВПД и расширение экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки нелегитимным и деструктивным санкциям США.

Россия призывает Иран проявлять выдержку в ситуации вокруг СВПД и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX) . 28 июня 2019 года после встречи в Вене по СВПД генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции.

На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

Однако 2 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что механизм INSTEX для расчетов с Ираном до сих пор не обслужил ни одну транзакцию. Он призывал европейских участников СВПД сделать INSTEX по-настоящему эффективным механизмом торговли с Ираном. Лавров также призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение СВПД.

7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили , что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

1 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил , что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, они жестче, чем предыдущие меры Ирана.