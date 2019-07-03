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РИА Новости

Иран призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХасан Роухани
Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Хасан Роухани . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тегеран призывает США сесть за стол переговоров и вернуться к исполнению ядерной сделки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы советуем Европе и США вернуться к рациональному подходу, вернуться за стол переговоров, вернуться к взаимопониманию, соблюдению закона, к исполнению решений СБ ООН, чтобы в этих условиях действовать в рамках СВПД", - сказал Роухани, отрывок выступления которого был опубликован в Telegram-канале иранского государственного телевидения.
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2 июля, 13:51
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По его словам, Иран останется приверженным ядерной сделке и будет на 100% следовать ей, как только другие участники договоренности сделают то же самое.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануХасан РоуханиИранСШАВ мире
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