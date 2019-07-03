Иран призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тегеран призывает США сесть за стол переговоров и вернуться к исполнению ядерной сделки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы советуем Европе и США вернуться к рациональному подходу, вернуться за стол переговоров, вернуться к взаимопониманию, соблюдению закона, к исполнению решений СБ ООН, чтобы в этих условиях действовать в рамках СВПД", - сказал Роухани, отрывок выступления которого был опубликован в Telegram-канале иранского государственного телевидения.