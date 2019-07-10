Иран сокращает обязательства в рамках ядерной сделки, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тегеран действует исключительно в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани через несколько дней после того, как Иран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения.

"Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД", - заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, "в рамках закона". Слова президента опубликованы на его официальном сайте

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить позже.

В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".