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РИА Новости

Иран разработал меры по третьему этапу сокращения ядерных обязательств

16:28 01.09.2019 (обновлено: 16:55 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 сен – РИА Новости. Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, они жестче, чем предыдущие меры Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Третий шаг (по сокращению ядерных обязательств – ред.) разработан и готов. Он жестче, чем первый и второй шаг", - заявил Мусави в интервью телерадиокомпании IRIB.
По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств, который ожидается в четверг.
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В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также указал, что Тегеран перейдет к третьему этапу в четверг, указав, что власти страны находятся на завершающей стадии по принятию решения по нему, однако у стран Европы есть время предпринять необходимые меры, о чем сообщила телерадиокомпания.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.
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