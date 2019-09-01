Иран разработал меры по третьему этапу сокращения ядерных обязательств

ТЕГЕРАН, 1 сен – РИА Новости. Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, они жестче, чем предыдущие меры Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Третий шаг (по сокращению ядерных обязательств – ред.) разработан и готов. Он жестче, чем первый и второй шаг", - заявил Мусави в интервью телерадиокомпании IRIB

По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств, который ожидается в четверг.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также указал, что Тегеран перейдет к третьему этапу в четверг, указав, что власти страны находятся на завершающей стадии по принятию решения по нему, однако у стран Европы есть время предпринять необходимые меры, о чем сообщила телерадиокомпания.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).