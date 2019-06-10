Глава МАГАТЭ считает важным выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД

ВЕНА, 10 июн – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что читает крайне важным дальнейшее полное выполнение Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я обеспокоен нарастающей напряженностью вокруг иранского ядерного досье. Как я всегда подчеркиваю, ядерные обязательства Ирана в рамках СВПД являются значительным успехом для ядерной верификации. Поэтому я надеюсь, что удастся найти способы снижения текущей напряженности путем диалога. Крайне важно, чтобы Иран полностью выполнял свои ядерные обязательства согласно СВПД", — заявил Амано, выступая на совете управляющих агентства.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях МАГАТЭ, не использовались в ненадлежащих целях, а также продолжает "проверку отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности в Иране".

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.