Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T23:29Z
https://ria.ru/20190701/1556100689.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_d51b7831db6059ef4dd572cf45f18606.jpg
РИА Новости

США призвали Иран прекратить обогащение урана

Вчера, 23:29
279
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. США призывают Иран остановить весь процесс обогащения урана, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в понедельник.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана - ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории", - говорится в документе под заголовком "США призывают Иран остановить все обогащение урана".
По словам Помпео, никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 22:49
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
"Соединенные Штаты готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом, чтобы устранить угрозы миру и безопасности с его стороны. Пока Иран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать", - заявил госсекретарь.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
030026
Обсудить 0
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Лента
новостей
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
Белый дом в Вашингтоне
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
00:49Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник
00:49Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Лента новостейМолния