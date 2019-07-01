США призвали Иран прекратить обогащение урана

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. США призывают Иран остановить весь процесс обогащения урана, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в понедельник.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана - ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории", - говорится в документе под заголовком "США призывают Иран остановить все обогащение урана".

По словам Помпео, никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.

"Соединенные Штаты готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом, чтобы устранить угрозы миру и безопасности с его стороны. Пока Иран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать", - заявил госсекретарь.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.