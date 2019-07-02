Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров

"Механизм они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза. Но и с этими оговорками, этот механизм до сих пор, хотя о его создании объявлено, и уже на днях было объявлено, что он заработал, он пока не обслужил ни одну транзакцию", - сказал Лавров.