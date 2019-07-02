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РИА Новости

Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Механизм INSTEX для расчетов с Ираном до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Механизм они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза. Но и с этими оговорками, этот механизм до сих пор, хотя о его создании объявлено, и уже на днях было объявлено, что он заработал, он пока не обслужил ни одну транзакцию", - сказал Лавров.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
28 июня, 20:42
Рябков: ЕС не готов использовать механизм INSTEX в сделках с Ираном
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияИранВ мире
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