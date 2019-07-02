Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Механизм INSTEX для расчетов с Ираном до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Механизм они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза. Но и с этими оговорками, этот механизм до сих пор, хотя о его создании объявлено, и уже на днях было объявлено, что он заработал, он пока не обслужил ни одну транзакцию", - сказал Лавров.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.