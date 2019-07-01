Генсек ООН призвал Иран продолжить выполнять обязательства в рамках СВПД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

ООН, 1 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Иран выполнять все свои ядерные обязательства в рамках СВПД, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

По словам Дюжаррика, генсек ООН в курсе сообщений о том, что ИРИ могла превысить ограничения в рамках СВПД по низкообогащенному урану.

"Он обеспокоен этими сообщениями", - сказал он.

"Он призывает Исламскую Республику Иран продолжать выполнять все свои обязательства в ядерной области в рамках СВПД, тогда как участники (договоренности – ред.) продолжают искать пути преодоления серьезных вызовов, стоящих перед страной", - сказал Дюжаррик.