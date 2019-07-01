Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T19:32Z
https://ria.ru/20190701/1556097646.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал Иран продолжить выполнять обязательства в рамках СВПД

Вчера, 19:32
430
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 1 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Иран выполнять все свои ядерные обязательства в рамках СВПД, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
По словам Дюжаррика, генсек ООН в курсе сообщений о том, что ИРИ могла превысить ограничения в рамках СВПД по низкообогащенному урану.
"Он обеспокоен этими сообщениями", - сказал он.
"Он призывает Исламскую Республику Иран продолжать выполнять все свои обязательства в ядерной области в рамках СВПД, тогда как участники (договоренности – ред.) продолжают искать пути преодоления серьезных вызовов, стоящих перед страной", - сказал Дюжаррик.
Как указал Дюжаррик, если информация подтвердится, такие действия со стороны Ирана не помогут сохранить план и не обеспечат ощутимые экономические выгоды для иранского народа. При этом, по его словам, генсек ООН призывает все стороны полностью соблюдать свои обязательства в рамках СВПД.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 19:40
Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана
1110013
Обсудить 3
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешООНИранВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана
РИА
Новости
Британия обсудит с партнерами дальнейшие шаги в связи с СВПД
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране считают, что говорить об эффективности Instex слишком рано
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал условие возвращения Ирана к обязательствам по СВПД
Лента
новостей
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России в Вене заявил, что Иран не нарушал ДНЯО
Белый дом в Вашингтоне
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Владимир Джабаров
Джабаров ответил на претензии немецкой контрразведки к российским СМИ
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе
Два человека погибли на платформе Shell в Мексиканском заливе
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля
Новейший истребитель пятого поколения Су-57
Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лента новостейМолния