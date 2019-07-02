Россия призвала ЕС сделать INSTEX эффективным механизом торговли с Ираном

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва призывает европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сделать INSTEX по-настоящему эффективным механизмом торговли с Ираном, без этого сохранить СВПД будет сложно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, если мы говорим о необходимости сохранять СВПД, это ведь подразумевает обязательства всех, по крайней мере всех, кто остается участниками этого Совместного всеобъемлющего плана действий. И это не означает, что мы должны только от Ирана требовать соблюдать все свои обязательства, когда остальные к этим обязательствам относятся очень легко. Даже есть подозрения, что предпочитают уйти от критики США и сейчас сконцентрироваться на том, что делает Иран", - сказал Лавров.
"Наших европейских коллег мы призываем все-таки выполнить свои обещания, свои обязательства и сделать так, чтобы созданный ими механизм стал по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей. Без этого будет очень трудно вести осмысленный и результативный диалог по сохранению СВПД. Но мы будем делать все, чтобы эту важнейшую договоренность сохранить", - добавил министр.