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РИА Новости

Россия призвала ЕС сделать INSTEX эффективным механизом торговли с Ираном

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва призывает европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сделать INSTEX по-настоящему эффективным механизмом торговли с Ираном, без этого сохранить СВПД будет сложно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, если мы говорим о необходимости сохранять СВПД, это ведь подразумевает обязательства всех, по крайней мере всех, кто остается участниками этого Совместного всеобъемлющего плана действий. И это не означает, что мы должны только от Ирана требовать соблюдать все свои обязательства, когда остальные к этим обязательствам относятся очень легко. Даже есть подозрения, что предпочитают уйти от критики США и сейчас сконцентрироваться на том, что делает Иран", - сказал Лавров.
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"Наших европейских коллег мы призываем все-таки выполнить свои обещания, свои обязательства и сделать так, чтобы созданный ими механизм стал по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей. Без этого будет очень трудно вести осмысленный и результативный диалог по сохранению СВПД. Но мы будем делать все, чтобы эту важнейшую договоренность сохранить", - добавил министр.
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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияИранВ мире
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