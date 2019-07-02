Россия призвала ЕС сделать INSTEX эффективным механизом торговли с Ираном

"Конечно же, если мы говорим о необходимости сохранять СВПД, это ведь подразумевает обязательства всех, по крайней мере всех, кто остается участниками этого Совместного всеобъемлющего плана действий. И это не означает, что мы должны только от Ирана требовать соблюдать все свои обязательства, когда остальные к этим обязательствам относятся очень легко. Даже есть подозрения, что предпочитают уйти от критики США и сейчас сконцентрироваться на том, что делает Иран", - сказал Лавров.