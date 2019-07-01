МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.

"Мы можем подтвердить, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал совет управляющих, что агентство 1 июля установило, что все запасы обогащенного урана Ирана превысили 300 килограммов фторида урана, обогащенного до 3,67% урана-235 (или эквивалента в других химических формах)", - сообщил Даль журналистам.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.