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РИА Новости

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Вчера, 16:40
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.
"Мы можем подтвердить, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал совет управляющих, что агентство 1 июля установило, что все запасы обогащенного урана Ирана превысили 300 килограммов фторида урана, обогащенного до 3,67% урана-235 (или эквивалента в других химических формах)", - сообщил Даль журналистам.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
17 июня, 20:09
В Госдуме прокомментировали заявления Ирана об обогащении урана
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
18 июня, 11:52
Рябков прокомментировал наращивание Ираном производства урана
202002
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеМАГАТЭВенаИранВ мире
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