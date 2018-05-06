МИД увидел угрозу в намерении США выйти из сделки с Ираном

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Возможное расторжение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в одностороннем порядке, о котором заявляют США, является угрозой для международных правовых основ; такой шаг не добавит миру безопасности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев, – это конечно, в первую очередь, угроза международным правовым основам современного мира, и конечно, никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности не прибавит", — заявила Захарова в интервью иранскому агентству IRNA

Она добавила, что заключенная сделка по иранскому атому – не просто сделка между станами, а сделка, которая прошла одобрение Советом безопасности ООН и стала таким образом обязательным к исполнению документом.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.