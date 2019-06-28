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РИА Новости

ЕС сообщил о проведении первых транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Вчера, 18:45
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX введен в действие, уже проводятся первые транзакции.
"INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств-членов ЕС к нему присоединятся", - сообщила она в пятницу в своем Twitter.
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Она также заявила, что достигнут "хороший прогресс по проектам в Араке и Фордо".
В целом, по ее словам, на заседании совместной комиссии по СВПД состоялось "конструктивное обсуждение". "Полное и эффективное осуществление иранской сделки всеми сторонами остается ключевым", - указала она в своем сообщении.
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