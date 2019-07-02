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РИА Новости

Лавров призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение СВПД

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва призывает "евротройку" осознать свою ответственность за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я бы очень хотел, чтобы наши европейские коллеги в полной мере осознали тоже свою ответственность за сохранение СВПД. У них в рамках этого плана тоже есть обязательства, важнейшие обязательства, - обеспечивать экономические интересы Ирана, включая возможности для Ирана продавать нефть, получать выручку от продажи нефти, что является неотъемлемым компонентом достигнутой договоренности", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что когда США вышли из СВПД год назад и запретили всем покупать у Ирана нефть, "европейцы год назад вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать тоже беспрепятственно".
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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