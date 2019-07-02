Лавров призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва призывает "евротройку" осознать свою ответственность за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы очень хотел, чтобы наши европейские коллеги в полной мере осознали тоже свою ответственность за сохранение СВПД. У них в рамках этого плана тоже есть обязательства, важнейшие обязательства, - обеспечивать экономические интересы Ирана, включая возможности для Ирана продавать нефть, получать выручку от продажи нефти, что является неотъемлемым компонентом достигнутой договоренности", - сказал Лавров.