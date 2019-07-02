Макрон призвал Иран немедленно сократить запасы низкообогащенного урана

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал Иран "немедленно" сократить запасы низкообогащенного урана, передает агентство Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал Иран "немедленно" сократить запасы низкообогащенного урана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, заявил, что этот шаг Ирана не стал неожиданностью, так как трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.

Как сообщается, французский президент "с озабоченностью" отметил заявление МАГАТЭ и "призвал Иран незамедлительно обратить вспять это превышение, а также воздержаться от всех дополнительных мер, которые ставят под угрозу его ядерные обязательства".

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.