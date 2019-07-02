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РИА Новости

Макрон призвал Иран немедленно сократить запасы низкообогащенного урана

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал Иран "немедленно" сократить запасы низкообогащенного урана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, заявил, что этот шаг Ирана не стал неожиданностью, так как трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.
Как сообщается, французский президент "с озабоченностью" отметил заявление МАГАТЭ и "призвал Иран незамедлительно обратить вспять это превышение, а также воздержаться от всех дополнительных мер, которые ставят под угрозу его ядерные обязательства".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
1 июля, 19:40
Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Белый дом в Вашингтоне
1 июля, 22:49
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
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