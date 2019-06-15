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РИА Новости

Крупные ДТП в России в 2018-2019 годах

Вчера, 22:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото

2019

15 июня в Острогожском районе Воронежской области столкнулись минивэн Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли восемь человек, один пострадал.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.6 марта около села Дворцовское в Ставропольском крае водитель ЗИЛ заснул за рулем и столкнулся с минивэном, в котором находились восемь человек – граждан Азербайджана. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали. Позднее еще двое пострадавших скончались в больнице.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. Шесть человек погибли, 16 пострадали.
15 января на 166-м километре автодороги Курск - Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области автомобиль Lexus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли восемь человек.

2018

29 декабря на участке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе столкнулись пять транспортных средств, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 18 пострадали.
25 декабря в Кавказском районе Краснодарского края на 115-м километре автодороги Темрюк – Краснодар – Ставрополь водитель автомобиля ГАЗ-31105 "Волга" выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer. В результате ДТП погибли шесть человек ‑ оба водителя, трое пассажиров ГАЗа и несовершеннолетний пассажир Peugeot.
6 декабря на Кубани на девятом километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская столкнулись карета скорой помощи и автомобиль ВАЗ. В аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще четверых пострадавших доставили в больницу.
27 ноября на федеральной автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, ведущей в Приэльбрусье, столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек.
19 ноября в Караидельском районе Башкирии столкнулись два отечественных автомобиля. Погибли шесть человек.
27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который загорелся. Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал.
11 октября произошло столкновение микроавтобуса с выехавшим на встречную полосу движения самосвалом Mercedes на трассе М-7 возле деревни Большие Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, здоровью двух граждан был причинен тяжкий вред.
5 октября в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. В аварии погибли 13 человек – водитель и пассажиры Ford Transit, один пассажир микроавтобуса, водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
18 сентября на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области в автобус Volvo, выполнявший рейс Москва – Ставрополь и стоявший на обочине (водитель устранял техническую неисправность), врезался в автобус Neoplan, направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию. На месте аварии погибли четыре человека. В больницы были доставлены 14 человек, двое из них позже скончались. Шестерым оказали помощь на месте.
17 сентября на трассе в Рыбинском районе Ярославской области столкнулись автомобили Nissan и Ford. На месте погибли пять человек, еще один был госпитализирован, впоследствии от полученных ран он скончался.
21 августа три машины столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана, одна из них загорелась. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей. Позже еще одна женщина скончалась в больнице.
4 августа на 230-м километре автодороги М-3 "Украина" в Калужской области произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек, и еще восемь пострадали. Автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении, столкнулись. После этого Ford оказался на встречной полосе, врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и столкнулся с автомобилем Foton. В этом ДТП погибли шесть и пострадали восемь граждан Молдавии.
4 августа в Новоорском районе Оренбуржья между населенными пунктами Энергетик и Новоорск водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП семь человек погибли.
1 августа на 791 километре трассы М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области в грузовик "КамАЗа" с прицепом, остановившийся на обочине в связи с технической неисправностью, врезался микроавтобус Volkswagen Transporter, двигавшийся в попутном направлении. В результате шесть человек погибли, еще двое пострадали.
6 июля в Белореченском районе Краснодарского края на 22 километре автодороги Мирный – Бжедуховская – Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Лада Приора Универсал". В результате ДТП погибли девять человек. Еще одна девушка с травмами была госпитализирована.
17 мая на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкирии легковой автомобиль столкнулся с экскаватором-погрузчиком. Погибли шесть человек.
13 мая в Ставропольском крае водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. В результате шесть человек погибли, один был тяжело ранен.
13 апреля на 110 километре автотрассы Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo. В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали.
7 апреля в Свердловской области. На трассе Камышлов – Ирбит столкнулись два автомобиля – Hyundai Accent и ВАЗ-21015. Погибли шесть человек.
27 февраля на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN, в прицепе которого было 45 тонн щебня. В результате водитель автобуса и девять пассажиров погибли, двое получили различные травмы.
В ночь на 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и автобус Higer, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса). От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 14.
16 февраля в Крыму на трассе Керчь – Феодосия произошла авария с участием двух большегрузных автомобилей и легкового автомобиля "ВАЗ-2105". Погибли семь человек, в том числе четверо детей.
10 февраля в Красноярском крае на 70-м километре трассы Канск – Тасеево – Устье минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП погибли восемь человек.
6 февраля на автодороге Тихвин – Новая Ладога в Ленинградской области микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco. В результате аварии погибли девять человек.
11 января на 111 километре трасы Р-256 Новосибирск – Барнаул водитель автомобиля Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Honda Stream. В результате ДТП погибли шесть человек, четыре человека пострадали.
3 января в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск – Нягань произошло столкновение легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster. Жертвами ДТП стали десять человек, среди них четверо детей.
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