В Башкирии задержали водителя грузовика после крупного ДТП

УФА, 28 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали водителя грузовика, который, по версии следствия, допустил столкновение с микроавтобусом в Башкирии, в результате чего погибли девять человек, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан, по предварительным данным, он 40-летний житель Аскинского района республики, управляя грузовиком, допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу", — сообщает полиция.
Отмечается, что в аварии погибли жители Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей в возрасте от 20 до 66 лет.
"Двое пострадавших: жительница Уфы, 1988 года рождения, и жительница Челябинской области, 1952 года рождения, с различными травмами госпитализированы в больницу города Аша. Два пассажира — уфимец и житель города Усть-Катав, 1995 года рождения, — после оказания медицинской помощи отпущены", — поясняет ведомство.