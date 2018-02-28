В Башкирии задержали водителя грузовика после крупного ДТП

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа - Усть-Катав. 27.02.18

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа - Усть-Катав. 27.02.18

УФА, 28 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали водителя грузовика, который, по версии следствия, допустил столкновение с микроавтобусом в Башкирии, в результате чего погибли девять человек, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан, по предварительным данным, он 40-летний житель Аскинского района республики, управляя грузовиком, допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу", — сообщает полиция.

Отмечается, что в аварии погибли жители Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей в возрасте от 20 до 66 лет.

"Двое пострадавших: жительница Уфы, 1988 года рождения, и жительница Челябинской области, 1952 года рождения, с различными травмами госпитализированы в больницу города Аша. Два пассажира — уфимец и житель города Усть-Катав, 1995 года рождения, — после оказания медицинской помощи отпущены", — поясняет ведомство.