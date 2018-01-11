НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в ДТП в Новосибирской области, где при столкновении двух иномарок также погибли шесть человек, одиннадцатилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

По данным ГУМВД, в четверг около 10.30 (06.30 мск) на 111-м километре федеральной трасы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель Toyota Opa выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stream. Полиция сообщала о шести погибших и троих пострадавших.

"Всего в ДТП пострадали десять человек, шесть из которых погибли, еще четыре человека на трех автомобилях скорой помощи были доставлены в Черепановскую районную больницу. Из четверых пострадавших одна девочка 11 лет, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние троих пострадавших мужчин уточняется, проводятся необходимые обследования и противошоковая терапия", — сообщил представитель регионального минздрава.

В ГУМЧС по региону открыта "горячая линия" по телефону 8 (383) 23-999-99, по которому родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку и информацию по ДТП.

В полиции отметили, что прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать искореженные автомобили с помощью специнструмента.