В ГИБДД уточнили число погибших при аварии в Ленинградской области

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Ранее стало известно, что на автотрассе М-14 столкнулись грузовик IVECO и микроавтобус Ford Transit. Сначала сообщалось, что погибли водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров.

"Около 6.20 на автодороге "Тихвин – Новая Ладога" водитель, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO. Проводится проверка. В микроавтобусе погибли девять человек", — говорится в управлении.