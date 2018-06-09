В Башкирии будут судить водителя грузовика после ДТП с десятью погибшими

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Водитель грузовика в Башкирии пойдет под суд после аварии с микроавтобусом, в результате которой погибли 10 человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В феврале сообщалось, что второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN.

"ГП РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя грузового автомобиля, принадлежащего ООО "Дортрансстрой". Он обвиняется в совершении преступления… "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"… дело направлено в Иглинский районный суд", — говорится в сообщении.

По версии следствия, водитель грузовика марки "MAN", в прицепе которого было 45 тонн щебня, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате водитель автобуса и девять пассажиров погибли, а двое получили различные травмы.