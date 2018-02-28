СК возбудил второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели и травмирования пассажиров автобуса, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Авария произошла в ночь на 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и автобус Higer, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса). От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП погибли шесть человек, включая водителя фуры, пострадали еще 14, большинство из них санавиацией позже доставили в Красноярск.

"Транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю, который организовал частный рейс для туристов. По предварительной информации, именно водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком", — говорится в сообщении.

Следствие истребовало документы по техническому состоянию автобуса, подтверждающие, что водитель действительно трудоустроен у индивидуального предпринимателя, а также что он действовал на основании заказа — наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В ближайшее время будет допрошен индивидуальный предприниматель, сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание автобуса", — уточняет СК.

Ранее ГУМВД по Кузбассу сообщило о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы. Обвинение предъявлено 33-летнему жителю Красноярска, который был за рулем автобуса. Центральный районный суд Кемерова во вторник на два месяца арестовал водителя, который полностью признал свою вину и будет находиться в следственном изоляторе Кемерова. Расследование находится на контроле прокуратуры Кемеровской области.

