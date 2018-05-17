В Башкирии шесть человек погибли в результате ДТП со спецмашиной

УФА, 17 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся в четверг со строительной спецмашиной в Башкирии, погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД России.

По данным собеседника агентства, авария произошла около 17.00 (15.00 мск) на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе республики.

"Предположительно столкнулись легковой автомобиль и строительная спецмашина. В результате аварии шесть человек погибли",- сказал собеседник агентства, отметив, что более подробная информация уточняется.

По данным пресс-службы МВД, столкнулись экскаватор-погрузчик и автомобиль Lada Largus.

"По предварительным данным, экскаватор двигался по крайней правой полосе в направлении Стерлитамака, легковой автомобиль под управлением жителя Оренбургской области двигался в том же направлении. Все погибшие — из легковушки", — сообщил РИА Новости представитель башкирской полиции в ГИБДД региона.

На место трагедии выехал начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

"На месте аварии работают экстренные службы, подробности уточняются", — говорится в сообщении регионального ГИБДД.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек и две единицы техники.