На Кубани девять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, погибли и еще один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Возле населенного пункта Гливенко столкнулись две легковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.