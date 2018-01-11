В ДТП в Новосибирской области погибли шестеро человек

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Шесть человек погибли и трое получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области, где Toyota Opa на встречной полосе столкнулась с Honda Stream, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня около 10.30 (06.30 мск) на 111 километре трасы Р-256 "Новосибирск-Барнаул" произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream", — говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководители госавтоинспекции области — и.о. замначальника УГИБДД Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району Григорий Панфилов. По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.