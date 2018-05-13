На Ставрополье шесть человек погибли в результате ДТП

ПЯТИГОРСК, 13 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли, один тяжело ранен в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным с автомобилем "ВАЗ 21099", — говорится в сообщении.

По данным управления, в результате ДТП шесть человек погибли и один получил тяжелые травмы — водитель "ВАЗ 2107", он госпитализирован в реанимацию города Кисловодска.

Личности погибших, а также степень ответственности обоих водителей устанавливаются. "На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение транспорта на данном участке затруднено. Экипажами ДПС осуществляются регулировочные функции", — уточнили в ГИБДД.